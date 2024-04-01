Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marvellous Milly

Milly und der vermisste Hamster-Fänger

RiCStaffel 1Folge 5
Milly und der vermisste Hamster-Fänger

Folge 5: Milly und der vermisste Hamster-Fänger

7 Min.

Milly soll auf den Schul-Hamster Humpy aufpassen. Sie und ihr Freund Sam nehmen ihre Aufgabe sehr ernst, was Black Cat eifersüchtig werden lässt. Sie lässt ihren Rivalen frei. Der verschwundene Hamster versetzt Milly und Sam in helle Aufregung.

