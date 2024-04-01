Milly und der Woll-Wasch-MaschineJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 11: Milly und der Woll-Wasch-Maschine
7 Min.
Als der Professor eine Putzmaschine erfindet, nutzt Milly diese als Schönheitssalon für Schafe. Black Cat liebt nämlich den Frühjahrsputz und hat durch die Maschine ihr Hobby bedroht gesehen. Nun sind sowohl der Kater als auch die Schafe glücklich.
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB