Marvellous Milly

Milly und der Medizin-Versüß-Löffel

RiCStaffel 1Folge 4
Milly und der Medizin-Versüß-Löffel

Folge 4: Milly und der Medizin-Versüß-Löffel

7 Min.

Milly ist erkältet. Der Professor steckt sie ins Bett und Black Cat spielt Krankenschwerster. Sie verschreibt Milly eine eklige Medizin. Doch Milly mag die Medizin nicht und außerdem ist ihr langweilig. Doch dann hat sie eine Idee für eine Erfindung.

