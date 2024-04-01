Milly und der Verlorene-Socken-SucherJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 6: Milly und der Verlorene-Socken-Sucher
7 Min.
Der Professor will die Wäsche machen, doch die Hälfte von Millys Socken ist mal wieder verschwunden. Doch Socken zu suchen ist so langweilig, dass Milly eine Erfindung ihres Vaters umfunktioniert und damit den Verlorene-Socken-Sucher erfindet.
Marvellous Milly
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB