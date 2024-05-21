Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match in Paradise

Salz streuen und Milch spritzen

Joyn ATStaffel 1Folge 11vom 21.05.2024
Salz streuen und Milch spritzen

Salz streuen und Milch spritzenJetzt kostenlos streamen

Match in Paradise

Folge 11: Salz streuen und Milch spritzen

52 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Der Haussegen hängt schief bei den Paradies-Bewohner:innen an der Küste Kretas. Vor allem Miro hinterlässt aktuell keinen guten Eindruck. Lustig hingegen wird es bei der anstehenden Party-Nacht: Belly hat einen besonders feuchten Partytrick auf Lager.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match in Paradise
Joyn AT
Match in Paradise

Match in Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen