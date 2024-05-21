Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 1Folge 16vom 21.05.2024
52 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Siria & Robert, Zoe & Barna und Belly & Thiago ergründen bei einer Paar-Therapie die Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung. Für die letzte Entscheidung werden die Singles vor die Wahl gestellt: Große Liebe oder doch eher großes Geld?

