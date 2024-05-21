Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match in Paradise

Prost, ihr Feinschlecker

Joyn ATStaffel 1Folge 8vom 21.05.2024
Prost, ihr Feinschlecker

Prost, ihr FeinschleckerJetzt kostenlos streamen

Match in Paradise

Folge 8: Prost, ihr Feinschlecker

52 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Wer scheint seinem Match untreu zu sein? Wer redet über wen hinterm Rücken? Und wer geht geheim auf Tuchfühlung? Die Ereignisse überschlagen sich in der griechischen Traumvilla. Steht die Zukunft von Barna & Zoe unter einem schlechten Stern?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match in Paradise
Joyn AT
Match in Paradise

Match in Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen