Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match in Paradise

Trocken oder feucht?

Joyn ATStaffel 1Folge 3vom 23.05.2023
Trocken oder feucht?

Trocken oder feucht?Jetzt kostenlos streamen

Match in Paradise

Folge 3: Trocken oder feucht?

52 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12

Die erste, ereignisreiche Nacht in der griechischen Traumvilla ist vorbei. Marie & Barna erwachen nach wenig Schlaf in der Love-Suite. Was ist passiert? Hottie Florentina mischt die Villa auf & das Spiel "Mund-zu-Mund-Bewertung" sorgt für Aufruhr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match in Paradise
Joyn AT
Match in Paradise

Match in Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen