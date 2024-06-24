Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 24.06.2024: Westafrikas Tuningszene
45 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12
Max und Gorden sind zu Besuch beim afrikanischen „Gurkenkönig“ Jay. Das Duo will dem Gastgeber in Ghana beim Schrauben helfen. Doch in Accra läuft vieles anders als in der ostfriesischen Heimat. Schon die Suche nach passenden Ersatzteilen wird dort zur echten Herausforderung. Die Kfz-Freaks sind völlig verblüfft und staunen Bauklötze. Danach geht es zu einem Tuner-Treffen. Dort machen Max und Gorden ebenfalls große Augen. Nach einer Spritztour mit einem Mitglied der Szene steigen sie mit wackeligen Beinen und einem breiten Grinsen aus dessen Fahrzeug.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.