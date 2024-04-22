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Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Offroadcamper Marke Eigenbau

DMAXFolge vom 22.04.2024
Offroadcamper Marke Eigenbau

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Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Folge vom 22.04.2024: Offroadcamper Marke Eigenbau

44 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12

Max hat einen ostdeutschen Pritschenwagen eingekauft. Damit das betagte Vehikel nicht ungenutzt herumsteht, will er den Lkw für kleines Geld zum Offroad-Camper umbauen. In der Theorie klingt das ganz einfach. Man entfernt das Chassis eines Wohnwagens und montiert ihn auf der Ladefläche. Aber mit „Gegurke“ kommt der Autoschrauber bei diesem Projekt nicht weit. Denn die Eigenkonstruktion muss diverse Sicherheitsstandards erfüllen. Max' Vater Conny wird ebenfalls kreativ. Er richtet in einem Bauwagen eine Gartensauna ein. Nachbar „Tüddi“ hilft bei der Elektrik.

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