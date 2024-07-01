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Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Schrauben auf afrikanische Art

DMAXFolge vom 01.07.2024
Schrauben auf afrikanische Art

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Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Folge vom 01.07.2024: Schrauben auf afrikanische Art

45 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 12

Den Kfz-Freaks gehen in Ghana die sauberen T-Shirts und Unterhosen aus. Möglicherweise hätten Max und Gorden mehr Kleidung zum Wechseln einpacken sollen. Die Gastgeber Jay und Tina besuchen mit ihren Freunden aus Ostfriesland einen typisch afrikanischen Markt. Dort darf Max nach Herzenslust feilschen und Gorden testet einheimische Spezialitäten wie zum Beispiel Tigernüsse mit „Eitergeschmack“. Kann er den Erdmandeln etwas abgewinnen? Und ein Autotransport auf unbefestigten Schlaglochpisten entwickelt sich in der Fremde zum tollkühnen Abenteuer.

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