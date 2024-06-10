Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 10.06.2024: Das Stoppelfeld-Rennen
45 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12
Im Herbst wird der Acker in Ostfriesland kurzerhand zur Rennpiste umfunktioniert. Auch Max und Gorden wollen beim Stoppelfeld-Rennen mitmischen. Zu diesem Zweck motzt das Duo „frei Schnauze“ einen alten Seat Arosa auf. Doch kurz vor dem Start bekommen die Schrauber die Quittung für das „Gegurke“ präsentiert. Der Wagen rasselt durch die technische Abnahme, eine Teilnahme am Rennen scheint ausgeschlossen. Aber Aufgeben ist für die Kfz-Freaks keine Option. Nach einer Nacht- und Nebelaktion mit vielen fleißigen Helfern bekommt das Team eine zweite Chance.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.