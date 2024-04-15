Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 15.04.2024: Abenteuer Oldtimermarkt
44 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12
Max Cornelius, sein Vater Conny und Mechaniker Gorden wollen auf dem „Bockhorner Oldtimermarkt“ Autoteile und einen betagten Kadett versilbern. Aber die verstaubten Fabrikate kommen bei der Kundschaft nicht gut an. Also ist in Ostfriesland erst mal Putzen angesagt. Danach müssen Conny und Gorden allein die Stellung halten, denn Max hält es nicht mehr hinter dem Tresen. Die Versuchungen auf dem Markt sind einfach zu groß. Der eingefleischte Kfz-Freak hat zwei Mopeds und eine Schwalbe im Visier. Anstatt Geld zu verdienen, gerät er in einen Kaufrausch.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.