Mei potschertes Lebn

ATVStaffel 3Folge 1vom 04.01.2024
49 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 6

Unser Specki hat einen neuen Job nah am Zuhause aber nicht im geliebten Prater. Harry reist ins Linzer Industriegebiet für Flirts und Kevin kämpft um seine Musikvideoproduzentin. Guido, die Tanzlegende, genießt Essen bei seiner Mama, während der Tiroler Batman auf Wohlfahrt geht.

