Mei potschertes Lebn
Folge 1: Auf Schnuck und Happy Day(s)
49 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 6
Unser Specki hat einen neuen Job nah am Zuhause aber nicht im geliebten Prater. Harry reist ins Linzer Industriegebiet für Flirts und Kevin kämpft um seine Musikvideoproduzentin. Guido, die Tanzlegende, genießt Essen bei seiner Mama, während der Tiroler Batman auf Wohlfahrt geht.
