Mei potschertes Lebn
Folge 6: So ein Tag im Bordell
47 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Harry schwelgt in Liezen in Nostalgie und plant sesshaft zu werden, während Guido nach Madeira flüchtet. Lucifer Casanova erwartet Kevin in Waidhofen, während die Glitzerkatze im Dildoraum Verhandlungen mit Laufhauskönig Peter führt. Der Batman aus Kitzbühel präsentiert uns sein Batmobil und Max in Oberösterreich jongliert zwischen Romanarbeit und seinem süßen Hund Buu.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen