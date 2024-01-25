Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mei potschertes Lebn

ATVStaffel 3Folge 4vom 25.01.2024
Folge 4: Ohne Bier do geht goar nix

47 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 6

Specki findet Glück in einer neuen Beziehung, während Kevin bei seinem romantischen Picknick mit Traumfrau Schnuck in alte Verhaltensmuster fällt. Harry flüchtet nach Wien, Guido verweilt wieder mal bei der Mama. Neu am Start ist Austropop-Sänger Alex, der von einer großen Musikkarriere träumt.

