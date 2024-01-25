Ohne Bier do geht goar nixJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 4: Ohne Bier do geht goar nix
47 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 6
Specki findet Glück in einer neuen Beziehung, während Kevin bei seinem romantischen Picknick mit Traumfrau Schnuck in alte Verhaltensmuster fällt. Harry flüchtet nach Wien, Guido verweilt wieder mal bei der Mama. Neu am Start ist Austropop-Sänger Alex, der von einer großen Musikkarriere träumt.
Produktion:AT, 2021
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen