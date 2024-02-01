Witek mit K bleibt am BallJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 5: Witek mit K bleibt am Ball
47 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12
Wir bekommen Speckis neue Flamme zu Gesicht! Kevin hat sowohl auf dem Fußballplatz als auch in der Liebe Pech und Harry streunt durch Wien, sehnt sich jedoch nach den Kellnerinnen seines Linzer Stammlokals. Guidos Songidee entwickelt sich zu einem Besuch im Tonstudio.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen