Matchday mit Team GuidoJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 3: Matchday mit Team Guido
47 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 6
Harry trifft sich mit neuer Damenbekanntschaft, während Kevin ein romantisches Picknick für Schnuck plant. Guido gibt im Livestream alles für die Qualle. Unser Specki ist wohnungslos und vorübergehend bei Brüderlein Martin einquartiert. Und ebenfalls wieder dabei: die Glitzerkatze - sie hofft auf Kunstverkauf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen