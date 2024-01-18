Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mei potschertes Lebn

Matchday mit Team Guido

ATVStaffel 3Folge 3vom 18.01.2024
Folge 3: Matchday mit Team Guido

47 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 6

Harry trifft sich mit neuer Damenbekanntschaft, während Kevin ein romantisches Picknick für Schnuck plant. Guido gibt im Livestream alles für die Qualle. Unser Specki ist wohnungslos und vorübergehend bei Brüderlein Martin einquartiert. Und ebenfalls wieder dabei: die Glitzerkatze - sie hofft auf Kunstverkauf.

