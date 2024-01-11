Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 2vom 11.01.2024
47 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 6

Harry sorgt als Stargast im Bockstüberl mit einem zweideutigen Geschenk für gute Stimmung bei der jungen Wirtin, während Guido aus seinem Kämmerchen streamt. Kevin Witek erhält Liebesberatung von seinem neuen Lovecoach Daniel alias „Lucifer Casanova“, dem teuflischen Zwillingsbruder seines Rivalen Mr. Jujean.

