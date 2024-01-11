Stargast Harry rockt das BockJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 2: Stargast Harry rockt das Bock
47 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 6
Harry sorgt als Stargast im Bockstüberl mit einem zweideutigen Geschenk für gute Stimmung bei der jungen Wirtin, während Guido aus seinem Kämmerchen streamt. Kevin Witek erhält Liebesberatung von seinem neuen Lovecoach Daniel alias „Lucifer Casanova“, dem teuflischen Zwillingsbruder seines Rivalen Mr. Jujean.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 4 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen