Mein Haus in Alaska
Folge vom 13.12.2019: Blick auf den Berg der Pioniere
Folge vom 13.12.2019
Mike und Katie lernten sich in einem Krankenhaus in Boston kennen und verliebten sich. Als Mike die Möglichkeit einer eigenen Praxis in Alaska erhält, können beide das neue Abenteuer kaum erwarten. Ihr neues Zuhause soll in der kleinen Bauerngemeinde Palmer liegen. Ihre Wünsche: Eine traumhafte Aussicht, Platz für Gäste und einen Kamin. Katie würde hier gerne Tiere halten.
Genre:Reality, Haus und Garten
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.