Mein Haus in Alaska
Folge vom 13.12.2019: Auf zum Adlerfluss
20 Min.Folge vom 13.12.2019
Ein frisch verheiratetes Paar zieht für ihren Traumjob bei der Air Force nach Alaska. Sie haben es auf die malerische Gegend Eagle River abgesehen. Ihre Wunschliste umfasst ein Blockhaus im Landhausstil, einen Kamin, eine Garage und einen Garten für den Hund. Bleibt bloß die Frage: Ab in die einsame Natur in Alaska oder hat eine Nachbarschaft auch seine Vorteile?
