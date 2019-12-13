Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 13.12.2019
Folge vom 13.12.2019

Während ihrer Hochzeitsreise nach Alaska verliebten sich Will und Christina in die raue Landschaft. Sie versprachen, eines Tages zurückzukehren. Gesagt, getan. Mit ihren beiden kleinen Kindern wollen sie in Fairbanks leben und Hühner im Garten halten. Ihr Traumhaus hat vier Zimmer, Blick auf die Alaskakette und genügend Land für die Tiere.

