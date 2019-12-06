Mein Haus in Alaska
Folge vom 06.12.2019: Ein Weltstar kommt heim
20 Min.Folge vom 06.12.2019
Der Musiker Jared wuchs in Alaska auf, verbrachte jedoch die letzten Jahre in Nashville. Er vermisst seine Heimat und sucht ein Haus in Girdwood, um dort mit seiner Band zu entspannen, und Musik zu machen. Außerdem möchte er ein Rock ’n’ Roll-Camp für Kinder eröffnen. Mit seinem hohen Budget hat Jared einige Wünsche, die es zu erfüllen gilt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.