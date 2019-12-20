Mein Haus in Alaska
Folge vom 20.12.2019: Bäranoia
20 Min.Folge vom 20.12.2019
Die letzten Jahre verbrachten Ashleigh und Ashley in New York. Jetzt, da Ashley einen kommerziellen Pilotjob in Anchorage bekommen hat, verlässt das frisch verlobte Paar den Big Apple in Richtung Alaskas größter Stadt. Sie suchen ein Haus an einem See mit Zugang zu Wasserflugzeugen. Ihr alaskisches Traumhaus benötigt außerdem mindestens drei Schlafzimmer und eine große Küche.
