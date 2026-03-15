Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
Folge vom 15.03.2026: Sam
40 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Sams ausgeprägte Esssucht ähnelt einer unkontrollierbaren Drogenabhängigkeit. Seit seiner Jugend stopft er sich mit Kalorienbomben voll, um Stress und emotionale Belastungen zu bewältigen. Inzwischen wiegt er über 300 Kilo und steht an einem Wendepunkt: Der 42-Jährige will für seine Familie endlich Verantwortung übernehmen und sein Leben verändern. Unter Anleitung von Dr. Now beginnt ein hartes Programm aus Diät, Therapie und Sport. Doch alte Muster und Rückschläge machen den Weg schwer. Sam muss beweisen, dass er bereit ist, wirklich loszulassen – denn nur dann rückt die lebensverändernde OP in greifbare Nähe.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.