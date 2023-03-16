Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 16.03.2023: Geno & Nico
88 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
Geno aus Connecticut wiegt 311 Kilo, kann sich vor Schmerzen kaum bewegen und stopft sich aus Frust mit Essen voll. Der 31-Jährige wohnt bei seiner Mutter, die, wie die ganze Familie, fettleibig ist. Essen war bei dem italienischen Clan schon immer das Wichtigste. Als kleiner Junge futterte Geno mit seinen Cousins um die Wette, bis er nicht mehr in die Schulbank passte. Doch nun sieht der junge Mann schwarz: Er bekommt keinen Job, obwohl er ein talentierter Profikoch ist, findet keine Partnerin und wird nicht mehr lang leben, wenn er nicht umgehend Gewicht verliert. Doch der Weg zum Magen-Bypass ist hart.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.