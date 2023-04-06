Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 06.04.2023: Syreeta
88 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 12
Vor Kurzem ist Syreeta mit ihren 275 Kilo durch den Fußboden gekracht. Die 31-Jährige stopft sich mit Essen voll, um ihren Schmerz zu betäuben, denn sie hatte eine schreckliche Kindheit, wuchs in Pflegefamilien auf, wo sie missbraucht und misshandelt wurde. Nach der Highschool wog Syreeta über 200 Kilo, fand weder einen Job noch eine Wohnung, beantragte schließlich Sozialhilfe und zog zu ihrer Großmutter. Über die sozialen Medien lernte sie ihren Mann Lawrence kennen, der dicke Frauen sehr schön findet – doch Syreeta hat die Grenze überschritten: Entweder sie nimmt ab, oder sie lebt nicht mehr lange.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.