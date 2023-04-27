Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 27.04.2023: Chris
88 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 6
Chris aus Oklahoma City hat die Kontrolle über sein Gewicht komplett verloren. Er weiß nur, dass er einiges über 300 Kilo auf die Waage bringt. Jeden Morgen fällt es ihm schwerer, aus dem Bett zu kommen – seine Gelenke halten die Last fast nicht mehr aus. Trotzdem kann der 36-Jährige nicht aufhören zu essen. Seine Sucht begann schon im Kindesalter, als seine finanziell stark angeschlagenen Eltern oft nicht wussten, wann die nächste Mahlzeit auf den Tisch kam. Deshalb stopfte der Junge alles in sich hinein, was er kriegen konnte – und behielt diese fatale Angewohnheit bei, die inzwischen sein Leben bedroht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.