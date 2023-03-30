Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 30.03.2023: Wess
88 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Als kleiner Junge wurde Wess von einem Familienmitglied sexuell missbraucht und verlor dadurch seine Kindheit. Er stopfte sich mit Essen voll, um diesen Alptraum zu verdrängen und nahm rapide zu. Mit 13 gestand er seinem Vater, dass er schwul sei und war daraufhin Luft für ihn. Dann ging alles den Bach hinunter: Wess brach die Schule ab, wurde depressiv und arbeitslos. Essen ist für den inzwischen 36-Jährigen wie eine Droge, über die er keine Kontrolle mehr hat. Er fühlt sich als Versager und ist in seinem 320 Kilo schweren Körper gefangen. Dr. Now ist seine letzte Chance, sein Leben zu retten und sich nicht zu Tode zu essen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.