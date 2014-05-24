Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 24.05.2014: Olivia
45 Min.Folge vom 24.05.2014Ab 12
Olivia hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen und kann sich ohne fremde Hilfe kaum noch fortbewegen. Die 46-Jährige leidet so sehr unter ihrem Übergewicht, dass sie bereits versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Seitdem kämpft sie mit schweren Depressionen und hat ihre Souterrainwohnung in Chicago seit fast zwei Jahren nicht mehr verlassen. Ihre letzte Chance, Gewicht zu verlieren und endlich in ein normales Leben zurückzufinden, ist eine riskante Magenbypass-Operation. Mit banger Hoffnung reist Olivia in die Spezialklinik nach Houston.
