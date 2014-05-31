Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
Folge vom 31.05.2014
45 Min.
Ab 12

Penny aus Maryland ist seit vier Jahren ans Bett gefesselt und könnte ohne fremde Hilfe kaum einen Tag überstehen. Die 46-Jährige weiß, dass ihr enormes Gewicht von rund 300 Kilo schon lange eine ernsthafte Lebensbedrohung darstellt. Trotzdem hat sie es bisher nicht geschafft, ihre Essgewohnheiten zu verändern und die gigantische Kalorienzufuhr zu reduzieren. Jetzt wagt Penny endlich den entscheidenden Schritt und fährt nach Texas, um sich dort einer Magen-Bypass-Operation zu unterziehen. Doch auch die OP ist ein großes Risiko.

