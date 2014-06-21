Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 21.06.2014: Paula
45 Min.Folge vom 21.06.2014Ab 12
Paula hatte es nie leicht im Leben. Frust und Enttäuschungen verdrängte sie fast immer mit Hilfe riesiger Mengen kalorienreicher Lebensmittel. Inzwischen wiegt sie über 300 Kilo und hat mit ihren Fettschichten einen wahren Panzer um sich herum gebaut. Doch Paula isst weiter. Erst als sie einen geliebten Menschen ganz unerwartet verliert, kann sie die Gefahr der eigenen Lebensbedrohung nicht mehr ignorieren. Ihre Kinder brauchen schließlich eine Mutter.
