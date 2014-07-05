Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 05.07.2014: Tara
45 Min.Folge vom 05.07.2014Ab 12
Nach dem Tod ihres geliebten Vaters versinkt Tara in Depressionen und betäubt ihren Schmerz mit Unmengen von Essen. Inzwischen wiegt die junge Frau über 270 Kilo, kann ihr Bett kaum noch verlassen und verpasst alles um sie herum: Taras eigene Mutter erzieht die beiden energiegeladenen Kids, besucht Elternabende und Kindergeburtstage. Erst als ihr Arzt prognostiziert, dass Tara aufgrund des extremen Übergewichts kaum noch fünf Jahre bleiben, beschließt sie, ihr Leben zu ändern. Schließlich sollen ihre Kinder nicht als Halbwaisen aufwachsen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.