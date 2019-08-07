51 Jahre Kocherfahrung im Restaurant "Bauernstuben"!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.08.2019: 51 Jahre Kocherfahrung im Restaurant "Bauernstuben"!
44 Min.Folge vom 07.08.2019Ab 6
Das ostfriesische Inseln-Spezial geht heute erneut auf der Insel Borkum weiter. Im "Restaurant Bauernstuben" besucht Mike Süsser Rainer Haupt auf seinem Bauernhof. Das Familienunternehmen gibt es schon über 25 Jahre und mithilfe dieser Erfahrung wollen die "Bauernstuben" den Wochensieg erreichen.
