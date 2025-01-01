Von der ganzen Welt ins "Calla" im AllgäuJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Von der ganzen Welt ins "Calla" im Allgäu
44 Min.Ab 6
Großes Wochenfinale im Allgäu. Im "Restaurant Calla im Steigenberger Hotel" erwartet Mike Süsser und die anderen Gastronomen gehobene Küche. Geboten wird ein spannender Mix aus fernöstlichen Aromen und regionalen Produkten. Holen Jörg Richter und sein Team den Wochensieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins