Folge vom 06.12.2019: "Zur Grünen Straße", Wernigerode
Folge vom 06.12.2019
Das Grande Finale ist da! Der verantwortliche Gastgeber, kulinarischer und wirtschaftlicher Leiter ist heute Mongi Ben Fredj. Der gebürtige Tunesier betreibt sein Lokal "Zur Grünen Straße" im Stadtkern von Wernigerode. Mit einer modernen europäischen Küche und dem speziellen orientalischen Touch, will Mongi heute eine Geschmacksvielfalt von 1001 Nacht bieten. Wird er mit seiner Fachkompetenz und dem exotischen Einschlag dem Druck standhalten? Reicht es für den goldenen Teller?
