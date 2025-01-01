Nachhaltiges "Farm-to-Table"-Konzept im BrockenbauerJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Nachhaltiges "Farm-to-Table"-Konzept im Brockenbauer
44 Min.Ab 6
Auf geht's zum höchstgelegenen landwirtschaftlichen Betrieb im Harz - dem "Brockenbauer". Der Familienbetrieb schickt Gastgeberin und Restaurantleiterin Julia Thielecke in den Wettstreit. Die hausgemachten Harzer Spezialitäten folgen dem Prinzip des Farm-to-Table. Mit größter Nachhaltigkeit und dem Zero-Waste-Prinzip werden Klassiker wie Schweinebraten präsentiert. Kann Julia auch die Stadtkinder unter den Gastronomen vom Konzept des Bauernhoflokals überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
