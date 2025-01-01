Kochen mit dem Sandkastenfreund im "Brix 0.1"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Kochen mit dem Sandkastenfreund im "Brix 0.1"
44 Min.Ab 6
Am zweiten Tag unseres Weihnachtsspezials geht die Reise nach Brixen zu Philipp Fallmerayer. In seinem 2016 eröffneten "Brix 0.1" zelebriert der smarte Küchenchef ein ganz modernes Crossover-Konzept mit Hand und Fuß, denn Philipp zehrt aus einem beeindruckenden Erfahrungsschatz als Koch auf diversen Kontinenten. Ob er sein schickes Lokal bald mit dem "Goldenen Teller" verzieren kann? Mike und die Mitstreiter werden ihm ganz genau auf die Finger schauen!
