Finaltag im "Esplanade": Jung und modern mit einem Touch Tradition
44 Min.Ab 6
Finaltag im Thüringer Wald! Die heutige Location "Esplanade" liegt mitten im historischen Zentrum von Eisenach. Die Betriebsleiterin Mandy Hess ist seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig und will ihren Mitstreitern und Profikoch Mike Süsser die klassische Thüringer-Küche in Kombination mit gehobener deutscher Küche präsentieren. Gelingt der kulinarische Spagat zwischen Altbewährtem und modernen Gerichten? Was sagen TV-Koch Mike Süsser und seine Gefolgsleute dazu?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
