Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Michelinstern statt Weihnachtsstern im "Astra"

Kabel EinsFolge vom 20.12.2019
Michelinstern statt Weihnachtsstern im "Astra"

Michelinstern statt Weihnachtsstern im "Astra"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.12.2019: Michelinstern statt Weihnachtsstern im "Astra"

44 Min.Folge vom 20.12.2019Ab 6

Il grande finale in Südtirol! Koch Gregor Eschgfäller kann mit gerade einmal 30 Jahren nicht nur einen Michelin-Stern vorweisen, sondern eröffnete sein "Restaurant Astra" obendrein in Steinegg, dem ersten europäischen Sternendorf. Mit exklusiver Gourmetküche will er bei den weihnachtlich gestimmten Kollegen für so einige Überraschungsmomente sorgen und den letzten gemeinsamen Tag unvergesslich machen. Ob Gregor das gelingt? Es wird noch einmal spannend!

Alle verfügbaren Folgen