Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Hoheitliche Speisen in der "Prinzenstube"

Kabel EinsFolge vom 14.08.2019
Hoheitliche Speisen in der "Prinzenstube"

Hoheitliche Speisen in der "Prinzenstube"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.08.2019: Hoheitliche Speisen in der "Prinzenstube"

44 Min.Folge vom 14.08.2019Ab 6

Das Restaurant "Prinzenstube" befindet sich im Hotel Erbprinz in Ludwigslust und genau dorthin wird TV-Koch Mike Süsser heute reisen. Restaurantleiterin Steffi Rehländer und ihr Team versprechen einen unterhaltsamen Abend in einem netten Ambiente. Doch nicht nur die Atmosphäre soll überzeugen, sondern auch die Speisen. Ob es jedoch für den Wochensieg reicht, muss sich noch herausstellen. Schließlich warten noch zwei weitere Konkurrenten auf die Gelegenheit, zu glänzen.

Alle verfügbaren Folgen