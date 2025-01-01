Frische kleine Küche im "Little Italy"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Frische kleine Küche im "Little Italy"
44 Min.Ab 6
Startschuss in Göttingen: Vincenzo Luggeri (43) möchte seine Kollegen und Mike Süsser an die Mittelmeerküste entführen. Im "Little Italy" kredenzt er gehobene, neapolitanische Küche. Pizza und Sahnesoße kommen Vincenzo nicht ins Haus, stattdessen hofft er, seine Mitstreiter mit hochwertigen Fleisch- und Fischspezialitäten vollends zu überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins