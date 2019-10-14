"Giebmanns American Burgers", NeuhofenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.10.2019: "Giebmanns American Burgers", Neuhofen
44 Min.Folge vom 14.10.2019Ab 6
Startschuss für die Runde in Mannheim und Ludwigshafen. Die Woche wird eingeläutet von Simone Giebmanns (29). Die Frohnatur will mit kreativen Burgern und saftigen Spare Ribs überzeugen und lockt im "Giebmanns" mit dem Charme eines American Diners. Reicht es für den goldenen Teller?
