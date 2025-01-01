Grande Finale im "Schenkel's am Sittardsberg"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Grande Finale im "Schenkel's am Sittardsberg"
44 Min.Ab 6
Thomas Schenkel (30) ist jung, dynamisch und ehrgeizig. Mit viel Herzblut empfängt er seine Gäste in seinem Duisburger Lokal "Schenkel's am Sittardsberg". Hochwertige Küche aus den Händen eines stolzen Ruhrpottlers. Kann Thomas seine vier Konkurrenten von seinem Lokal und seiner Küche am Finaltag überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
