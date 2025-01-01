Musikalisches Ambiente im Restaurant "Vorwerck"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Musikalisches Ambiente im Restaurant "Vorwerck"
45 Min.Ab 6
Am zweiten Tag besuchen Mario Kotaska und seine Kollegen die Berliner Oper in Neukölln. Chefkoch Roman Plappert (39) möchte heute in musikalischem Ambiente im Restaurant Vorwerck seine Mitstreiter mit hochwertiger Küche überzeugen. Roman möchte beweisen, dass er die Ausschreibung für den Spitzenstandort in der beliebten Oper mehr als verdient hat.
