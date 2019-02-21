Das Familienunternehmen "Hotel Christel"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.02.2019: Das Familienunternehmen "Hotel Christel"
44 Min.Folge vom 21.02.2019Ab 6
Das Familienunternehmen "Hotel Christel" wird bereits in dritter Generation geführt. Chef Frank Spieler (51) möchte seine Mitstreiter als Unternehmer und Vollblutgastronom überzeugen. Sein geballtes Fachwissen gibt er seit 25 Jahren an seine Lehrlinge weiter. Reicht es für den Wochensieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen