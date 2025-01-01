Grande Finale in der "Schöntal-Weinstube"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Grande Finale in der "Schöntal-Weinstube"
Das Wochenfinale findet heute in Aschaffenburg statt. Profikoch Mike Süsser besucht Andreas Cetin (57) und seine Frau Christina in den Schöntal-Weinstuben. Der gelernte Koch verfügt über großes Fachwissen und setzt auf fränkische Küche. Kann er die Konkurrenten beeindrucken und den goldenen Teller holen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
