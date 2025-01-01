Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Bestes Schnitzel im "Cafe Heider"!
44 Min.Ab 6
Diese Woche kämpfen fünf Gastronomen in Potsdam und Umgebung um den goldenen Teller. Zum Auftakt geht es in die Potsdamer Innenstadt. Hier erwartet uns der charismatische Gastgeber René "Redo" Dost (50) mit seinem Team im traditionsreichen "Restaurant & Café Heider". Neben der prominenten Lage möchte er vor allem mit anspruchsvoller Küche überzeugen. Das geschichtsträchtige Traditionshaus besteht bereits seit 1878 und ist weit über die Stadtgrenzen bekannt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© Kabel Eins