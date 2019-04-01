Bayerische Schmankerl im "Wirtshaus Zur Post" in MünsterJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.04.2019: Bayerische Schmankerl im "Wirtshaus Zur Post" in Münster
44 Min.Folge vom 01.04.2019Ab 6
Unser Spitzenkoch Mario Kotaska startet die neue Woche in Münster. In Bernd Ringels (46) "Wirtshaus Zur Post" erwarten ihn bayerische Schmankerl. Anstelle von typischen Müsterländer Spezialitäten möchte er mit köstlichen, deftigen Speisen punkten. Ob er den Spitzenkoch und seine Mitstreiter mit seinen Interpretationen der bayerischen Küche überzeugen kann?
