Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Pipavino", Münster
44 Min.Ab 6
Spiel, Satz und Sieg für das Pipavino? Dieser Frage stellt sich Gastgeberin Marlene Morais (30) mit ihrem italienischen Restaurant "Pipavino". Vor den Toren der Studentenstadt können sich die Gäste beim Tennis auspowern und im Anschluss ausgiebig Schlemmen. Im stylischen Restaurant mit dem Flair Südtirols, können die Gäste gehobene italienische Küche und Fleischspezialitäten genießen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen